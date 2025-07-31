Более 10 млн насекомых поступило в Свердловскую область для борьбы с вредителями

В Екатеринбург и Свердловскую область поступило более 10 млн насекомых и клещей-энтомофагов из Краснодарского края в период с 23 по 30 июля, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поставки проведены с оформлением ветеринарных сопроводительных документов, нарушений не выявлено.

По данным ведомства, энтомофаги используются в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Они являются естественными врагами вредителей и помогают сократить использование химических препаратов.

Ранее сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили два вида карантинных вредителей в 160 срезах хризантем — западный цветочный трипс и белая ржавчина хризантемы в живом виде. Цветы были ввезены в Свердловскую область из Литвы.

Полина Щуцкая