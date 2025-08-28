В Ростове электросамокат с двумя 17-летними подростками врезался в автомобиль

На улице 1-я Краснодарская в Ростове-на-Дону накануне вечером, 28 августа, подростки на электросамокате столкнулись с автомобилем Renault. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Установлено, что 43-летнего водителя автомобиля ранее лишили права управления транспортными средствами, а от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В результате столкновения двое 17-летних подростков, водитель и его пассажир, получили травмы – их доставили в больницу.

Константин Соловьев