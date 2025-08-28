Жителю Ноябрьска назначили обязательные работы за тушение Вечного огня

На заседании в среду, 27 августа, суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) назначил 240 часов обязательных работ жителю Ноябрьска за тушение Вечного огня, передает окружная прокуратура. Его судили по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти Защитников Отечества, совершенные публично).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ

Суд установил, что в декабре 2024 года пьяный ямалец в присутствии других жителей города вылил из бутылки жидкость на горелку Вечного огня у памятника Павшим в Великой Отечественной войне на Площади Памяти. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в июле суд приговорил 35-летнего жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) к 320 часам обязательных работ за осквернение Вечного огня. В конце декабря он бросил найденный труп лисы в пламя Вечного огня на мемориальном комплексе «Трех войн».

Ирина Пичурина