Ростов возглавил топ-10 городов с худшим обслуживанием в кафе и ресторанах

Уровень обслуживания в популярных кафе и ресторанах Ростова-на-Дону оказался худшим в рейтинге десяти крупнейших городов России, исключая Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование составителей «Индекса официанта» — мониторингового центра «Безопасность 2.0».

Рейтинг рассчитывался на оценках таких критериев, как вежливость сотрудников, профессионализм и корректность расчетов.

Наивысшую оценку посетители выразили работе заведений общепита Краснодара, Нижнего Новгорода и Владивостока. В пятерку лидеров также вошли Екатеринбург и Новосибирск.

Худшие оценки получили заведения Ростова-на-Дону, Сочи и Казани. В числе основных недостатков посетителями отметили низкую скорость обслуживания, нарушения санитарных норм, грубость персонала и навязывание чаевых. Кроме этого посетители ростовских ресторанов отметили, что их обсчитывали.

Наталья Белоштейн