В Азове два ребенка пострадали в ДТП

В Азове накануне вечером, 28 августа, на перекрестке улиц Московская и Павлова столкнулись Hyundai Solaris и Opel Corsa. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным, проезжая на «желтый» сигнал светофора, 27-летний водитель Hyundai допустил столкновение с автомобилем Opel, 39-летний водитель которого поворачивал налево. В результате ДТП пострадали двое детей — сидящие на заднем сидении пассажиры автомобиля Opel Corsa: девочка 10 лет, находившаяся в детском удерживающем устройстве, и мальчик 13 лет, пристегнутый ремнем безопасности.

Константин Соловьев