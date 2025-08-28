Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Азове два ребенка пострадали в ДТП

В Азове накануне вечером, 28 августа, на перекрестке улиц Московская и Павлова столкнулись Hyundai Solaris и Opel Corsa. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным, проезжая на «желтый» сигнал светофора, 27-летний водитель Hyundai допустил столкновение с автомобилем Opel, 39-летний водитель которого поворачивал налево. В результате ДТП пострадали двое детей — сидящие на заднем сидении пассажиры автомобиля Opel Corsa: девочка 10 лет, находившаяся в детском удерживающем устройстве, и мальчик 13 лет, пристегнутый ремнем безопасности.

