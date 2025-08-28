В Ростове здание конца XIX века передадут музею истории

В управление культуры Ростова-на-Дону поступило предложение передать в оперативное управление историческое здание первого городского музея и публичной библиотеки, расположенное по пер. Думский Проезд, 3. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на информацию городского управления культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс. Панорамы» Фото: «Яндекс. Панорамы»

Планируется, что после передачи объект культурного наследия регионального значения будет адаптирован для современного использования и ведения музейной деятельности. В случае положительного решения будет проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации и получено историко-культурное согласование.

В дальнейшем в здании будут организованы выставочные пространства для проведения тематических выставок Музея истории города Ростова-на-Дону, а также передвижных экспозиций других крупных музеев России.

Кроме того, часть помещений здания планируется использовать для организации публичных мероприятий, посвящённых значимым датам и событиям в истории города.

По данным комитета по ОКН Ростовской области, здание в пер. Думский Проезд, д. 3 было построено в 1893 году по проекту архитектора Николая Дорошенко. В XIX веке на его первом этаже располагалась библиотека, на втором — художественные классы, а затем и музей. В последние годы зданием пользовался Ростовский филиал ПАО «Ростелеком».

Наталья Белоштейн