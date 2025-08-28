Два самолета, летевших в Казань, ушли на запасные аэродромы

Два воздушных судна, выполнявших рейсы в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за временных ограничений в аэропорту столицы Татарстана. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два самолета, летевших в Казань, перенаправили на запасные аэродромы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Два самолета, летевших в Казань, перенаправили на запасные аэродромы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения в аэропорту действовали с 5:57 до 6:50 в рамках плана «Ковер» для обеспечения безопасности полетов. Одновременно аналогичные меры были введены в аэропорту Самары, где на запасные аэродромы ушли пять самолетов.

Утром 28 августа в Татарстане действовал режим беспилотной опасности с 4:37 до 7:40 мск.

В Самарской области дежурные средства ПВО отразили атаку 21 беспилотника с 23:00 27 августа до 7:00 28 августа. Это стало самой масштабной атака БПЛА в истории региона.

Анар Зейналов