Над Самарской областью сбит 21 беспилотник

Дежурные средства ПВО отразили атаку 21 вражеского беспилотника на Самарскую область. Это произошло с 23:00 27 августа до 7:00 (MSK) 28 августа, сообщает Минобороны РФ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале сообщил, что в аэропорту Курумоч «введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов». Также для безопасности граждан работа мобильного интернета ограничена.

Глава региона призвал жителей не публиковать в соцсетях фото и видео с БПЛА. Последняя атака беспилотников стала самой масштабной в истории Самарской области. До этого масштабный налет беспилотников на регион произошел 15 августа, когда были сбиты 13 аппаратов.

Георгий Портнов