В Татарстане сняли режим беспилотной опасности после трех часов действия

В Татарстане в 7:40 мск сняли режим беспилотной опасности, который действовал с 4:37 мск. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане сняли режим беспилотной опасности спустя три часа

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В Татарстане сняли режим беспилотной опасности спустя три часа

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Утром в аэропорту Казани вводился план «Ковер» с 5:57 до 6:50 для обеспечения безопасности полетов. По данным Росавиации, во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два рейса, которые следовали в столицу Татарстана.

Одновременно ограничения действовали в аэропорту Самары, где на запасные аэродромы ушли пять самолетов. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО отразили атаку 21 беспилотника на Самарскую область с 23:00 27 августа до 7:00 28 августа.

Анар Зейналов