Под Мегионом загорелся мусорный полигон

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на полигоне для размещения твердых бытовых отходов (ТБО) под Мегионом произошел пожар, сообщил глава города Алексей Петриченко в своем Telegram-канале. Полигон находится на повороте в поселок Высокий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал главы Мегиона Алексея Петриченко Фото: Telegram-канал главы Мегиона Алексея Петриченко Фото: Telegram-канал главы Мегиона Алексея Петриченко Следующая фотография 1 / 3 Фото: Telegram-канал главы Мегиона Алексея Петриченко Фото: Telegram-канал главы Мегиона Алексея Петриченко Фото: Telegram-канал главы Мегиона Алексея Петриченко

По данным на вечер, площадь пожара составляла 320 кв. м, в тушении участвовали 22 человека и 14 единиц техники. Дополнительно на полигон завезли 400 куб. м песка и 154 куб. м воды. Алексей Петриченко провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Учитывая направление ветра и возможное распространение дыма в сторону поселка Высокий, привлечены специалисты Роспотребнадзора для мониторинга качества воздуха. На 20:00 превышения допустимого содержания вредных веществ в воздухе в центре поселка зафиксировано не было»,— добавил он.

Напомним, на полигоне складирования ТБО в Новоуральске (Свердловская область) потушили пожар, который стал последствием поджога, спустя неделю. Площадь очагового горения составляла около 2 тыс. кв. м, зона тления охватывала порядка 28 тыс. кв. м.

Ирина Пичурина