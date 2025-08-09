Бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина обвинили в мошенничестве

Бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в особо крупном мошенничестве в составе преступного сообщества, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, Геннадий Гендин получил от потерпевшей деньги за разрешение правительства на проведение градостроительных работ. Вину он не признает. О задержании Геннадия Гендина ранее не сообщалось.

В 2016 году Геннадия Гендина уже обвиняли в мошенничестве, суд отправлял его под арест. Потерпевшим проходил бывший сенатор от Брянской области Сергей Калашников.