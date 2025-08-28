В Тюмени с 1 сентября появится новый автобусный маршрут до школы в районе ММС

С 1 сентября в Тюмени до школы №45 на ул. Ишимской, 11 начнут ходить автобусы по новому маршруту №26 «п. ММС — Школа № 45 (3-й корпус)», сообщили в городской администрации.

По маршруту в будние дни будут ездить два автобуса среднего класса, которые будут совершать 18 рейсов в прямом направлении и 19 — в обратную сторону. По выходным начнет ездить один автобус, который будет совершать по восемь рейсов в одну сторону и обратно. Расписание было разработано с учетом учебного графика учеников школы №45.

Согласно расписанию, первый автобус будет выезжать с конечной остановки «п. ММС» в 7:40, с остановки «Школа № 45 (3-й корпус)» — в 7:54. Он будет забирать пассажиров со следующих остановок:

В прямом направлении: п. ММС — Школа №45 — сквер Мелиораторов — Школа №45 (3 корпус);

В обратном направлении: Школа №45 (3 корпус) — ул. Буровиков — ул. Буровиков — Школа №45 — п. ММС — п. ММС.

Напомним, с 1 сентября стоимость проезда для студентов и школьников в пригородных поездах Свердловской железной дороги (СвЖД) будет снижена на 50%. Льгота будет действовать в Тюменской области, а также в Свердловской области и Пермском крае до 15 июня 2026 года.

Ирина Пичурина