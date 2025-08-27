Школьники и студенты смогут ездить на пригородных поездах СвЖД со скидкой в 50%

С 1 сентября стоимость проезда для студентов и школьников в пригородных поездах Свердловской железной дороги (СвЖД) будет снижена на 50%, сообщили в пресс-службе СвЖД. Льгота действует в Свердловской, Тюменской областях и Пермском крае до 15 июня 2026 года.

Скидка распространяется на билеты для поездок на обычных электричках и поездах, включая «Финист», «Ласточку» и «Орлан». В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) эта скидка уже действует круглогодично с 2024 года. В Екатеринбургской агломерации, где действует единый городской тариф, стоимость поездки для школьников и студентов с учетом льготы составит 20 руб. на любое расстояние без пересадки. В зону действия тарифа входят 48 станций и остановок.

Для получения скидки школьники должны предъявить справку об обучении, а студенты-очники — студенческий билет с отметкой о продлении на новый учебный год.

Напомним, пенсионеры Свердловской области также могут воспользоваться скидкой в 50% на проезд в пригородных поездах в дачный сезон, который продлится с 1 апреля по 31 октября.

Ирина Пичурина