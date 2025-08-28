В Чертковском районе эвакуировали жильцов 51 дома из-за падения БПЛА

В селе Маньково-Калитвенском Чертковского района во время атаки вражеских беспилотников ночью 28 августа неразорвавшиеся фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Жильцов этого дома и 50 соседних эвакуировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Дом на два хозяина обесточен. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов — всего 89 человек, в том числе детей»,— уточнил глава региона.

Место падения неразорвавшегося фрагмента БПЛА оцеплено, ожидается прибытие саперной группы для обеспечения безопасности.

Основная часть эвакуированных временно разместилась у родственников и близких. 12 человек, в том числе двое детей, находятся в ПВР, развернутом в сельском доме культуры.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь на 28 августа атака БПЛА была отражена в трех районах области.

Наталья Белоштейн