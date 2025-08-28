Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Аэропорт Сочи возобновил работу

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его данным, в период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета, следовавших в Сочи.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В пресс-службе авиагавани уточнили, что в данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания самолетов с учетом вынужденных изменений. «Обращаем внимание, возможны переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток. Рекомендуем пассажирам уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед вылетом»,— говорится в сообщении.

Лия Пацан

