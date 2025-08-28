В Екатеринбурге 3 сентября почтут память жертв терактов

Екатеринбург 3 сентября присоединится к трауру по жертвам терактов в День солидарности в борьбе с терроризмом, сообщили в городской администрации. В городе состоятся памятные акции и просветительские мероприятия, в храмах — молебны. Ученикам школ специалисты расскажут о способах противостояния экстремистам.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Памятная дата установлена в память о событиях в школе №1 в Беслане (Северная Осетия), при этом в этот день вспоминают жертв всех терактов в России и за ее пределами, а также тех, кто пожертвовал жизнями ради спасения других. День солидарности в борьбе с терроризмом был учрежден в 2005 году.

Во время торжественной линейки, приуроченной к началу учебного года в 2004 году, в Беслане террористы захватили заложников — преимущественно женщин и детей. Они удерживали более 1 тыс. человек в заминированном здании 52 часа — с 1 по 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, из которых 186 были детьми и подростками, более 800 человек получили ранения.

Ирина Пичурина