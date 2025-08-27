Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Развожаев сообщил об уничтoжении трех воздушных целей у Севастополя

Системы противовоздушной обороны уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По предварительным данным, объекты инфраструктуры не пострадали.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Продолжается контроль обстановки. Прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах»,— написал господин Развожаев.

Губернатор напомнил жителям о запрете съемки и публикации материалов о работе противовоздушной обороны, призвав доверять только официальной информации.

Лия Пацан

