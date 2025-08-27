Тренер «Сочи» Морено перенес гипертонический криз во время матча с «Краснодаром»
Главному тренеру футбольного клуба «Сочи» Роберту Морено стало плохо во время матча Кубка России против «Краснодара». На 78-й минуте испанского тренера увели в подтрибунные помещения. В этот момент «Сочи» забил свой первый гол. Позднее «Матч ТВ» сообщили в клубе, что Морено перенес гипертонический криз. Он отправлен на скорой в больницу.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Представители клуба уточнили, что состояние тренера стабильно, но ему предстоит пройти лечение.
Матч между «Сочи» и «Краснодаром» завершился поражением хозяев со счетом 2:4. Роберт Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. В текущем сезоне команда проиграла все свои матчи.