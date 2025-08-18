Платформу «Сферум» интегрировали в мессенджер Мax

Платформу «Сферум», предназначенную для общения учителей, школьников и родителей, интегрировали в национальный мессенджер Мax. Образовательное пространство будет запускаться поэтапно: с 25 августа — для первых шести пилотных регионов, с 15 сентября — для остальных, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

В мессенджере будут доступны ключевые функции «Сферума», интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы «Сбор файлов», «Помощник ученика», «Помощник Рособрнадзора» и чат-бот программы «Пушкинская карта». Также появятся две новые функции: единый доступ к образовательным сервисам и учебным материалам с помощью ФГИС «Моя школа», приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, расписанием и домашним заданием.

Шесть пилотных регионов, где «Сферум» заработает на платформе Max в этом месяце,— Татарстан, Алтай и Марий Эл, а также Владимирская и Тверская области и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Дорожная карта по переводу коммуникаций в образовательной платформе «Сферум» предусматривает закрытие чатов в VK Мессенджере в ноябре.

