Google Meet отрицает технические проблемы на стороне компании после сбоев в РФ

В Google заявили, что компании известно о сбоях в работе сервиса видеоконференций Google Meet в России. Это не связано с техническими проблемами на стороне компании, сказали РБК в пресс-службе Google.

По данным Downdetector, россияне стали жаловаться на работу сервиса сегодня утром. В 12:15 мск число жалоб достигло 106. В Роскомнадзоре «РИА Новости» сообщили, что ведомство не ограничивало работу сервиса в России.

Предыдущий массовый сбой в работе Google Meet был зафиксирован в России на прошлой неделе. 13 августа Роскомнадзор сообщил о частичных блокировках звонков в Telegram и WhatsApp.

