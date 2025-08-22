Google Meet срывает встречи

В работе сервиса Google Meet массовый сбой. С утра россияне сообщают о перебоях на сайте и в мобильной версии, за это время портал Downdetector зафиксировал почти 1,5 тыс. жалоб. Проблемы с работой сервиса видеоконференций произошли на фоне блокировки звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Metа, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). После официального заявления Роскомнадзора о блокировке мессенджеров приложение Google Meet заняло второе место в списке самых скачиваемых приложений для общения в российском App Store. В Роскомнадзоре отрицают причастность к сегодняшнему сбою. По их словам, ведомство не предпринимало никаких мер по ограничению работы сервиса.

Неполадки могут быть связаны не с блокировками, а с инфраструктурой компании, считает директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов: «Среди наших коллег жалобы на то, что к встрече не получается подключиться. Фиксируют сбой и с мобильных устройств, и со стационарных компьютеров при подключении к конференциям в Google Meet. Я думаю, что это все-таки какой-то сбой в инфраструктуре, может быть, в инфраструктуре Google, но серьезных атак на Google Meet я пока не вижу . Сайт открывается через раз, но это не говорит о работе сервиса.

Открытие сайта или неоткрытие, подключение или неподключение не свидетельствуют о сбое в системе или о блокировке. Нужно проводить комплексную диагностику. Нельзя однозначно сказать, что если сайт не открывается, то это сбой в системе.

Подключение к конференции и открытие сайта — это сетевое взаимодействие, которое может быть прервано любой из сторон либо каким-то устройством посередине — между клиентом и инфраструктурой Google Meet».

При этом российские компании в последнее время стали постепенно переходить на аналоги популярных сервисов для видеозвонков и конференций, говорит гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков: «Google Meet используется, но это не основной инструмент, который используют компании. Если брать корпоративные встречи, то сейчас много отечественных систем видео-конференц-связи. Это DION, «Труконф», «Яндекс.Телемост», SberJazz и многие-многие другие.

Но какое-то количество компаний, конечно, остается на сервисах Google. Я думаю, что это средние компании. В любом случае они потихонечку мигрируют либо делают копию на отечественных площадках с размещением в облачных хранениях и использованием систем ВКС».

На сбой в работе Google Meet чаще других жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ивановской и Московской областей. Также сегодня сообщалось о сбое в работе «Госуслуг». В Минцифры сообщили, что причина — массированная DDoS-атака из-за рубежа.

Егор Парфенов