Роскомнадзор прокомментировал сбой у Google Meet

В Роскомнадзоре прокомментировали информацию о сбоях в работе сервиса видеоконференций Google Meet. Представитель ведомства заявил «Ъ», что профильные власти не предпринимали «ограничительных мер».

В пятницу СМИ сообщили, что на сбои у сервиса жалуются пользователи европейской части России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска. Часть россиян перешла на Google Meet после замедления звонков в Telegram и WhatsApp.

