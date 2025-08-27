В Ростовской области с рельсов сошел вагон товарного поезда

В Ростовской области сегодня, 27 августа, на участке «Сальск — Шаблиевская» Северо-Кавказской железной дороги порожний вагон товарного поезда сошел с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет, а на движение поездов ситуация не повлияла. Для устранения последствий схода на место направили восстановительный поезд. Причины произошедшего устанавливаются.

Константин Соловьев