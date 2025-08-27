В Аксайском районе 29 августа несколько населенных пунктов останутся без света

Жители нескольких населенных пунктов Большелогского сельского поселения останутся без электричества 29 августа. Как сообщает пресс-служба администрации Аксайского района, в этот день с 09:00 до 16:00 будут проходить плановые работы на высоковольтных линиях.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отключение затронет хутор Большой Лог в границах улиц Комсомольская, Олимпийская, Фадеева, Калинина, Пушкина, Луговая, переулка Каменный, улиц Октябрьская, Молодежная, Овражная, Ленина, переулка Восточный, улиц Западная, 30 лет Победы, Владимировская, Артемовская, Вольная, включая детский сад на улице Пушкина.

Без электроэнергии также останется поселок Российский в границах улиц Юпитерная, Лунная, Вулканическая, Галактическая, Планетная, Космическая, Звездная. Отключение коснется СНТ «Алмаз» и коттеджного поселка «Бусинка» на улицах Анечкина и Людочкина.

Причиной отключения станут неотложные работы по обрезке деревьев и установке опор на высоковольтной линии.

Константин Соловьев