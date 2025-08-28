Имущественный комплекс в Орле снова продается за 7,9 млн рублей

Федеральный институт в сфере жилищного развития «Дом. РФ» в четвертый раз опубликовал аукцион по продаже имущественного комплекса на улице Энергетиков, 2 в Орле. Начальная цена с прошлых торгов не изменилась и составляет 7,9 млн руб. Это следует из документации тендера.

Задаток для участия в аукционе составляет 797,8 тыс. руб. Подавать заявки можно до 17 ноября, итоги планируется подвести 21-го.

Три предыдущих аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок. В 2024 году, на старте торгов, предложение составляло 9,6 млн руб.

В состав лота входят трехэтажное здание площадью 1,4 тыс. кв. м и земельный участок на 0,08 га, на котором можно эксплуатировать и обслуживать здания и сооружения. По данным продавца, имущественный комплекс расположен недалеко от Московского шоссе в Железнодорожном районе, в 4 км от центра города.

В начале августа «Дом. РФ» выставил на продажу объект культурного наследия — жилой дом Путинцевой — на улице Сакко и Ванцетти в Воронеже за 11,6 млн руб.

Анна Швечикова