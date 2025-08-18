Никто снова не захотел выкупить имущественный комплекс в Орле за 7,9 млн рублей

Повторный аукцион по продаже имущественного комплекса на улице Энергетиков, 2 в Орле был признан несостоявшимся, так как на участие в нем не было подано ни одной заявки. Это следует из аукционной документации. Начальная цена составляла 7,9 млн руб., а задаток для участия в аукционе — 797,8 тыс. руб.

В состав лота входили трехэтажное здание площадью 1,4 тыс. кв. м и земельный участок на 0,08 га, на котором можно эксплуатировать и обслуживать здания и сооружения. По данным продавца, имущественный комплекс расположен недалеко от Московского шоссе в Железнодорожном районе, в 4 км от центра города.

Два предыдущих аукциона также не состоялись из-за отсутствия заявок.

В феврале имущественный комплекс под Орлом со зданием площадью 1,5 тыс. кв. м выкупила местная предпринимательница. Актив достался ей за 8,4 млн руб.

Егор Якимов