В Абинском районе Кубани объявили конкурс на имя для шерстистого мамонта

Администрация Абинского района объявила конкурс на имя для уникальной находки — останков шерстистого мамонта, обнаруженных в русле реки Абин. Участникам предлагается придумать красивое и звучное название, отражающее исторические или географические особенности края. Самые интересные варианты будут вынесены на народное голосование, сообщил глава района Илья Биушкин в своем Telegram-канале.

Организаторы отмечают, что выбор имени имеет символическое значение. Находка напоминает о богатейшей истории территории и может стать частью культурного кода района, а также новым объектом интереса для ученых и туристов. Предложения принимаются до 13 сентября в комментариях к официальному посту.

По данным ученых, останки принадлежат молодому самцу возрастом около 10 лет, жившему более 20 тыс. лет назад. В ходе раскопок обнаружены фрагменты бивней, ребер и позвоночника. Палеонтологи полагают, что животное погибло вблизи водоема, а течение со временем повредило его кости.

Это не первая подобная находка в Абинском районе. В 1986 году вблизи хутора Бережного археологи обнаружили останки еще более древних южных слонов. Специалисты считают, что мамонты и слоны часто становились объектом охоты древних людей, что делало их уязвимыми.

Ученые планируют вернуться в район в следующем году для продолжения исследований, чтобы собрать больше сведений о доисторическом прошлом региона.

Мария Удовик