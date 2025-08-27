Гендиректора «Евростроя» арестовали по делу врио замглавы Курской области

Мещанский районный суд отправил в СИЗО на 1 месяц и 27 дней генерального директора компании «Еврострой» Эдгара Херимяна. Он проходит фигурантом по делу врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. Арестованного обвиняют в особо крупном хищении, сообщила пресс-служба судов столицы.

Гендиректор «Евростроя» Эдгар Херимян

Фото: Пресс-служба Судов Общей Юрисдикции Гендиректор «Евростроя» Эдгар Херимян

Уголовное дело связано со строительством в Белгородской области противотанковых заграждений «зубы дракона» на границе с Украиной. Как считает следствие, Владимир Базаров завысил стоимость работ и занизил технические требования укреплений. Всего чиновник похитил свыше 251 млн руб.

Владимира Базарова сегодня отправили под стражу на два месяца. Его подельниками следствие считает экс-начальника управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова, его заместителей Андрея Решетько и Ларису Стрелецкую, а также замминистра строительства Белгородской области Владимира Губарева. Их также арестовали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курского вице-губернатора задержали как белгородского».

Никита Черненко