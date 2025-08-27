Пентагон: Трамп хотел бы заключить новое соглашение по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы заключить соглашение с Россией на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который истекает в феврале 2026 года. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Гебара.

«Президент по своей сути переговорщик, и он заинтересован в том, чтобы сделать мир безопаснее. И я уверен, что ему бы хотелось заключить сделку. Однако эта сделка должна удовлетворять определенным критериям»,— сказал Эндрю Гебара на мероприятии института Митчелла (цитата по ТАСС).

Россия приостановила участие в ДСНВ в феврале 2023 года. Это решение объяснялось неисполнением Соединенными Штатами положений договора. Аналогичные обвинения в адрес РФ выдвигали США. Российская сторона отказывалась вести диалог по этому вопросу в отрыве от украинской проблемы. Однако после смены американской администрации Москва допускала возобновление контактов с Вашингтоном по этой теме.

Дональд Трамп говорил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа обсуждалось ограничение ядерных вооружений. Подробностей он не привел. Российский президент, в свою очередь, связывал возможные договоренности по стратегическим наступательным вооружениям с решением конфликта на Украине.

Лусине Баласян