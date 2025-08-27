Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие

Совет директоров «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 17,3 руб. на обыкновенную акцию. Решение опубликовано на сайте раскрытия корпоративной информации.

13 октября — дата, на которую определяются акционеры, имеющие право на дивиденды. Собрание акционеров пройдет заочно. По состоянию на 18:31 мск акции компании росли на 0,05%, до 530,3 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи.

Дивиденды за 2024 год были утверждены в размере 79,17 руб. на обыкновенную акцию. Сумма включает промежуточные выплаты за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 руб. на акцию. Политика «Газпром нефти» предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО уменьшилась в первом полугодии на 54%, до 150,5 млрд руб. Показатель EBITDA составил 510,1 млрд руб., что на 27,6% меньше год к году.