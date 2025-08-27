Чистая прибыль «Газпром нефти» в первом полугодии упала на 54,2%,

В первом полугодии «Газпром (MOEX: GAZP) нефть» заработала по МСФО 150,5 млрд руб. чистой прибыли. Это на 54,2% меньше, чем в прошлом году. Выручка «Газпром нефти» за отчетный период сократилась на 12,1%, до 1,775 трлн руб. Скорректированная EBITDA снизилась на 27,6%, до 510 млрд руб. В компании заявили, что такая динамика отражает общемировые изменения в макроэкономической конъюнктуре.

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить за первое полугодие 2025 года дивиденды в размере 17,3 руб. на акцию. За тот же период прошлого года компания выплатила 51,96 руб за акцию.

Несмотря на падение финансовых показателей, компания отчиталась о росте добычи углеводородов. В первом полугодии «Газпром нефть» добыла 65 млн т ископаемых, что на 4,9% больше, чем в прошлом году. Объем переработки вырос на 3,9% до 21,7 65 млн т нефтяного эквивалента, сообщила пресс-служба компании.

В «Газпром нефти» рассказали про разработку новых технологий для добычи углеводородов. В числе технических нововведений — комплекс для бурения титановыми иглами, который в России впервые протестировали в августе 2025 года. «Новый подход уже подтвердил свою эффективность, его применение увеличило на треть приток нефти в скважину»,— отметила пресс-служба.