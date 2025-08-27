На Дону суд встал на сторону УФАС в споре с «Газпромом»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» необоснованно завысило стоимость услуг, чем нарушило «Закон о защите конкуренции». Об этом сообщает пресс-служба Ростовского УФАС.

По данным ведомства, организация завысила тарифы на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах и необоснованно изменила состав исполнителей работ. Решения привели к росту стоимости оказываемых услуг на 5,7–6,25%, говорится в сообщении.

ФАС выдало организации предписание об устранении нарушений, однако компания обратилась в Арбитражный суд Ростовской области, который поддержал решение антимонопольного органа.

Константин Соловьев