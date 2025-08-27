Глава Минфина США допустил заключение торгового соглашения с Индией

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что в конечном итоге Соединенные штаты планируют заключить торговую сделку с Индией. По его словам, администрация американского президента надеялась подписать ее еще в мае-июне этого года.

«Полагаю, что Индия — крупнейшая в мире демократия. США же являются крупнейшей экономикой. Думаю, что в конечном итоге мы договоримся»,— сказал господин Бессент в эфире Fox Business.

Глава Минфина США также считает, что переговоры Вашингтона и Нью-Дели по торговой сделке уже затянулись. Первой инициативу проявила Индия, однако потом страна начала тормозить процесс, отметил господин Бессент.

С 27 августа в силу вступают дополнительные 25-процентные пошлины США на индийские товары. Таким образом, тарифы Вашингтона на импорт из Индии увеличились до 50%. В Белом доме объяснили решение тем, что Индия закупает российскую нефть. После этого Москва предоставила Нью-Дели скидку в 5% на нефть. 90% торговых платежей между Индией и Россией теперь осуществляются в валютной паре рупия-рубль, сообщил Роман Бабушкин.

