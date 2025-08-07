Штраф со скидкой за покладистость

Угроза Дональда Трампа повысить пошлины на поставки из Индии до 50% пока не воспринимается аналитиками всерьез. У Вашингтона и Нью-Дели есть как минимум три недели на попытки договориться о снижении тарифов: США и Индия рассчитывают наращивать сотрудничество, и сценарий, при котором соглашение будет достигнуто, пока выглядит наиболее вероятным. Реализация же угроз может обернуться дальнейшим политическим отдалением стран и упущенными экономическими выгодами. Для индийской торговли серьезных проблем этот вариант развития событий, впрочем, не несет: ключевые категории ее экспорта в США выведены из-под действия тарифов, а альтернативный спрос на выпавшие поставки недорогой продукции может быть оперативно найден — степень диверсификации индийского экспорта оценивается экспертами как высокая.

7 августа в Индии начали действовать 25-процентные пошлины на поставки в США. Через 21 день они могут быть повышены вдвое — это «штраф» за закупки нефти у ведущей военные действия на Украине РФ. Указ о «Противодействии угрозам Соединенным Штатам со стороны властей РФ» ранее подписал Дональд Трамп.

В апреле, когда американский президент объявил паузу в торговой войне «против всех», ожидалось, что Индия окажется в числе тех, кому удастся оперативно заключить торговое соглашение с США. Спустя четыре месяца и пять раундов переговоров стороны объявили, что договоренности так и не достигнуты.

Главным предметом разногласий стало требование США разрешить американским поставщикам ввозить в Индию некоторые товары АПК, в том числе молочную продукцию, кукурузу и соевые бобы.

Индийские власти отказались выполнять условия, сославшись на заботу о благосостоянии своих фермеров. Отметим, по самым скромным оценкам, в сельскохозяйственном секторе страны занята половина населения (700 млн человек) — это мощный электоральный ресурс, на который опирается партия премьер-министра Индии Нарендры Моди.

До середины лета некоторые уступки с обеих сторон казались возможными, однако давление на переговорщиков оказывала угроза «тарифного штрафа» за импорт Индией энергоресурсов из РФ. Впрочем, сделка может быть заключена и сейчас — аналитики считают такой сценарий наиболее вероятным. Если не иметь в виду эмоциональные заявления, из риторики чиновников ясно, что Вашингтон и Нью-Дели заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве (как военно-техническом, так и экономическом) — упущенные выгоды при реализации угроз еще предстоит оценить. Между тем условия возможного соглашения эксперты прогнозировать не берутся — они могут зависеть от политической рамки происходящего, в частности от результатов переговоров США с РФ.

Несмотря на то что США остаются главным торговым партнером Индии, разворачивание 50-процентных пошлин, вероятно, окажет сдержанное влияние на поступления от индийского экспорта и настроения поставщиков. В 2024 году поставки Индии в США выросли на 4,5%, составив $87,4 млрд. Больше трети поставок приходится на смартфоны, компьютеры, а также фармацевтическую продукцию — на все эти категории действие тарифов пока не распространяется. Введение американских пошлин на электронные устройства дорого обошлось бы самой экономике США: издержки поставщиков перекладываются в цены, а с учетом того, что спрос, например, на технику Apple (производится главным образом в Индии) не снижается, последствия тарифного регулирования внесли бы заметный вклад в ускорение инфляции.

В числе категорий товаров, для которых пошлины могут оказаться особенно чувствительными,— одежда, ткани, а также ювелирные изделия.

Аналитики считают, что их экспорт в США станет фактически убыточным, и прогнозируют специальные меры поддержки для производителей. Вместе с тем недорогая продукция может быть относительно быстро перенаправлена на другие рынки — интерес к ней (в том числе в странах с платежеспособным спросом) по мере усложнения условий торговли будет расти. Индия может последовать примеру Китая, «захватывающему» новые рынки, благодаря снижению цен (см. “Ъ” от 5 августа). Страна уже активно диверсифицирует экспорт: в общем объеме поставок доля выше 10% — только у США (18%), второе место у ОАЭ (10%), третье — у Нидерландов (5%), четвертое — у Китая (4%).

Интересно, что вопреки угрозам Дональда Трампа цены на нефть после анонсирования им повышенных пошлин продолжили снижаться. Отчасти реакция объясняется тем, что из-за регулярного изменения правил игры «отклик» на слова американского президента становится все более сдержанным — предполагается, что за три недели Индия и США успеют договориться. Другие сценарии также не вызывают тревогу на рынке: вероятность того, что Индия полностью прекратит закупки нефти у РФ, пока оценивается как низкая.

Кристина Боровикова