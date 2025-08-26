Сийярто: Венгрия могла бы прекратить поставки электроэнергии Украине

Венгрия может, но не станет прекращать поставки электроэнергии Украине в ответ на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он напомнил, что на Венгрию приходится 30–40% электроэнергии, получаемой Украиной. Он призвал украинцев «помнить об этом, когда они будут в следующий раз решать, бомбить или нет» трубопровод.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Глава венгерского МИДа Петер Сийярто

«Правительство (Венгрии.— "Ъ") могло бы создать большие проблемы для соседней страны, но мы не желаем вреда украинскому народу и украинским семьям,— сказал господин Сийярто в интервью на YouTube (цитата по ТАСС). — Мы выше этого».

Украина за неполный месяц трижды наносила удары по нефтепроводу «Дружба». Это привело к остановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию. В выходные президент Владимир Зеленский заявил, что «существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии». Будапешт счел это «грубой угрозой». Братислава призвала Киев воздержаться от ударов по нефтепроводу.

