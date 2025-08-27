США разрешили ввозить некоторые категории бриллиантов из России

США одобрили сделки по импорту российских бриллиантов массой в карат и более, которые находились за пределами РФ с 1 марта 2024 года. Алмазы массой в 0,5 карата разрешено ввозить, если они находились за пределами России с 1 сентября 2024 года. Об этом говорится в опубликованной лицензии министерства финансов страны. Разрешение действует до 1 сентября 2026 года.

Акции российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса» отреагировали ростом на нововведение. По состоянию на 17:51 мск котировки находятся на уровне 49,24 руб. (+3,88%).

Сейчас алмазно-бриллиантовый рынок находится в кризисе. Его восстановление ожидается через год-полтора, а рост цен — через два-три года. Впрочем, тенденция затронуть только алмазы от 1 карата.

Подробнее — в материале «Ъ» «Алмазы проявят выдержку».