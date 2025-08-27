Напавший на полицейских в Москве иностранец был судим за терроризм

«Ъ» узнал подробности сегодняшнего нападения на полицейских в Москве. Преступление совершил 25-летний уроженец города Саратова Шеравган Кунджумов. Он в 2017 году вступил в ряды группировки ИГИЛ (организация признана террористической в РФ и запрещена). При этом фигурант уже отбывал срок за терроризм.

Злоумышленник мог быть членом террористической группы, члены которой были арестованы в 2017 году. Тогда ФСБ задержала трех террористов в Санкт-Петербурге и еще четырех в Москве. Злоумышленники готовили теракты в торговых центрах и поездах. Шеравган Кунджумов занимался в ячейке изготовлением взрывчатки.

В ноябре 2019 года Московский окружной военный суд (ныне 2-й Западный окружной военный суд) приговорил Кунджумова к 8 годам общего режима за подготовку теракта, участие в террористической ячейке, а также оборот оружия и взрывчатки. Изначально его отправили в ИК №6 в Брянской области, а затем перевели в саратовскую тюрьму за нарушение режима. В марте этого года господин фигурант вышел на свободу.

Нападение на полицейских произошло днем 27 августа. Сначала Шеравган Кунджумов бросил бутылки с зажигательной смесью в машины МВД и ГБУ «Жилищник», а затем напал с ножом на правоохранителей. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

