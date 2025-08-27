Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКР возбудил дело после нападения на полицейских в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина за нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Инцидент произошел на Щелковском шоссе. По данным следствия, мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в автомобили МВД и ГБУ «Жилищник».

После этого мужчина напал с ножом на полицейских, которые прибыли на место происшествия. Злоумышленник был «обезврежен и задержан». В ближайшее время его доставят в подразделение столичного СКР для допроса.

