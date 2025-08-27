62% американцев поддерживают санкции против торговых партнеров России

62% американцев поддерживают введение вторичных санкций в отношении торговых партнеров России, чтобы вынудить ее завершить военный конфликт на Украине. Это данные опроса Reuters / Ipsos, проведенного 22–24 августа. 13% опрошенных выступают против таких санкций, 24% — не имеют мнения по этому вопросу.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался, что, если конфликт на Украине не удастся урегулировать, США могут ввести санкции и огромные пошлины против торговых партнеров России. После встречи с Владимиром Путиным на Аляске господин Трамп заявил, что пока не планирует вводить такие санкции, однако не исключил такую возможность.

Поддержка введения санкций против торговых партнеров РФ популярнее среди республиканцев, чем среди демократов. Такой вариант одобряют 76% сторонников Республиканской партии против 58% сторонников Демократической партии.

Яна Рождественская