Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за январь — июнь 2025 года составила 58 млрд руб. против 151 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщается в отчетности компании.

«Татнефть» снизила чистую прибыль в 2,6 раза в первом полугодии 2025 года

Выручка нефтяной компании снизилась на 5,7% до 878 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2024 года. Доходы от продажи нефти упали на 20% до 482,6 млрд руб., в то время как выручка от реализации нефтепродуктов выросла на 4,1% до 560,9 млрд руб.

Шинный бизнес компании показал рост выручки на 10,4% до 24,9 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2024 года. Большая часть доходов от продажи нефти пришлась на межсегментную реализацию — 221 млрд руб.

Ранее совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие в размере 14,35 руб. на акцию, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Для сравнения, в прошлом году выплата составила 38,2 руб. на акцию. После объявления о дивидендах котировки компании снизились — обыкновенные акции упали с 711,2 до 701,5 руб. за бумагу.

Анар Зейналов