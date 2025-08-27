В Ростове-на-Дону интерес к новостройкам за месяц вырос на 13%

В Ростове-на-Дону интерес к новостройкам за август вырос на 13%, а их предложение увеличилось на 43%. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

В столице региона в то же время увеличился выбор однокомнатных (+62%), двухкомнатных (+43%), трехкомнатных квартир (+11%) и студий (+42%). Спрос на квартиры также пропорционально показал рост, особенно в сегменте однокомнатных (+11%), двухкомнатных (+14%), трехкомнатных квартир (+2%) и студий (+17%).

По данным экспертов, в Ростове-на-Дону средняя стоимость за кв. м в августе составила 142 тыс. руб. Цена снизилась только в сегменте двухкомнатных квартир (-1% за кв. м от июля) и студий (-1%).

Константин Соловьев