В Анапе начато строительство второго участка набережной

В Анапе начато строительство второго участка главной городской набережной протяженностью 1,5 км в направлении села Супсех. Первый участок уже введен в эксплуатацию и получил название «Белая набережная», сообщили «Ъ-Кубань» в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В городе продолжаются работы по благоустройству городских пространств. На разных стадиях строительства находятся восемь парков и скверов, включая вторую очередь Черноморского парка, сквер Гудовича, «Парк сказок» и общественные зоны в Юровке и Цибанобалке.

К 2025 году будут открыты три новых детских лагеря: ДОЛ «СменаОлимпик» (103 места), ДОЛ «Юбилейный» (500 мест) и детский комплекс «Новая Аврора» (1,8 тыс. мест). Координация работы по организации отдыха детей осуществляется межведомственной комиссией муниципального образования, которая также взаимодействует с собственниками ранее не функционировавших детских здравниц с целью возобновления их деятельности.

Ранее на побережье Краснодарского края в рамках градостроительной политики были установлены ограничения на новое жилищное строительство в 500-метровой зоне от моря. Приоритет отдан размещению санаторно-курортных объектов, гостиниц и туристической инфраструктуры.

Богдан Кобец