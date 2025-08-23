Пенсионер из Ломоносова лишился 8 млн рублей из-за мошенников

Полиция Петродворцового района ищет мошенников, выманивших у пенсионера из города Ломоносов 8 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне 96-летний житель дома 30 по Александровской улице в Ломоносове рассказал правоохранителям, что 21 августа ему позвонили неизвестные и под предлогом сохранности убедили передать им 8 млн рублей. Встреча с одним из злоумышленников состоялась неподалеку от дома пенсионера.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), полицейские ищут преступников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский суд рассмотрит дело о мошенничестве под видом ухода за престарелыми.

Артемий Чулков