Донорство без границ

11 сентября в столице пройдет международная конференция «Регистры доноров костного мозга: сегодня и завтра». Ее организуют Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфонд при поддержке Фонда президентских грантов. Впервые в России соберутся эксперты в сфере донорства и трансплантации костного мозга из стран — членов и партнеров БРИКС. Они обсудят общие вызовы и проблемы сотрудничества.

Своим опытом строительства регистров поделятся Бразилия, Индия, Китай, Иран, Саудовская Аравия, Турция, Белоруссия, Узбекистан. Ожидаются делегации из ЮАР, Индонезии, Египта, Казахстана. Собрать в Москве пул иностранных специалистов Национальному РДКМ помог Гражданский БРИКС — объединение общественных организаций, которые в рамках БРИКС занимаются вопросами социального развития, в том числе здравоохранения.

Опыт у стран—участниц предстоящей конференции разный. Бразильский регистр REDOME входит в тройку самых многочисленных в мире после американского NMDP и немецкого DKMS: в нем состоят 5,2 млн потенциальных доноров. В то время как Узбекистан только создает собственный регистр — к слову, специалисты Национального РДКМ консультируют коллег в этом деле. В Китае действует один государственный регистр. А в Турции — три локальных, из них на конференции будет представлен регистр Университета Анкары.

«Это третья конференция на тему "Регистры доноров костного мозга: сегодня и завтра", которую мы организуем,— говорит генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.— В этот раз мы вынесли на обсуждение вопросы государственного регулирования в сфере донорства и трансплантации костного мозга, участия НКО в формировании национальных донорских баз и, конечно, партнерства между странами. Наша общая цель — развитие донорства костного мозга в мире, чтобы врачи находили доноров для как можно большего числа пациентов независимо от их места жительства».

О международных стандартах поиска доноров, благодаря которым взаимодействуют регистры и клиники, на конференции расскажет эксперт Всемирной ассоциации доноров костного мозга (WMDA). В программу конференции также включена сессия, посвященная медицинским и научным аспектам донорства и трансплантации, перспективным клеточным технологиям, современным подходам к лечению и реабилитации пациентов. На ней выступят гематологи, трансплантологи, специалисты лабораторной диагностики, представители фармацевтических и биотехкомпаний.

Особым событием станет встреча трансграничной пары донора и реципиента. Несколько лет назад юную россиянку от тяжелой болезни спас донор из Индии: он пожертвовал свои клетки костного мозга для пересадки. Поиск совместимого донора и доставку трансплантата тогда организовал Национальный РДКМ. Теперь пара познакомится лично.

Также на полях конференции впервые будет вручена премия «Совпадение» — единственная в России общественная награда за вклад в развитие донорства костного мозга. Независимое жюри определит победителей среди организаций, компаний и лиц.

Для заинтересованных в теме специалистов в области здравоохранения, врачей, компаний и НКО: стать участником можно на сайте конференции rdkm.rusfond.ru/conference/2025, регистрация открыта.

Мария Портнягина, специальный корреспондент Русфонда