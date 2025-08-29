Для спасения Изабеллы Даллари не хватает 829 972 рублей

Трансплантолог Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): «Девочка страдает тяжелым заболеванием крови — большой формой бета-талассемии. При этой болезни нарушен синтез гемоглобина, входящего в состав эритроцитов, обеспечивающих кислородом все ткани и органы, его уровень критически снижается, организм испытывает кислородное голодание, начинается анемия. Медикаментозная терапия не помогла увеличить выработку гемоглобина, единственным способом излечения остается ТКМ. Чтобы ее провести, требуется набор реактивов и расходных материалов для деплеции (очистки) трансплантата с целью снижения риска возникновения тяжелых иммунологических осложнений. Этот набор в отделении отсутствует».

Стоимость реактивов и расходных материалов 1 856 972 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Урал» соберут 27 тыс. руб. Не хватает 829 972 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Изабеллу Даллари, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Можно воспользоваться нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).