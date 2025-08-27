Специалисты Росводоканал Краснодар — победители XI межрегионального конкурса профессионального мастерства «Мастер-2025» в Оренбурге

Два дня напряженной борьбы на соревнованиях профмастерства «Мастер-2025» завершились для бригад Росводоканал Краснодар заслуженной победой!

Команда по аварийно-восстановительным работам на сетях водоснабжения предприятия заняла первое место в номинации «Лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях».

«Наша команда принимает участие в конкурсе профмастерства уже не в первый раз. И все же самым сложным пока остается волнение, которое иногда не просто побороть. Даже если ты профессионал своего дела, важно понимать, что технологический прогресс не стоит на месте, и в этом году практические испытания, основанные на новых технологиях, стали достойной проверкой наших знаний и навыков»,— поделился слесарь 5-го разряда аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях Росводоканал Краснодар Роман Анпилогов.

Команда по аварийно-восстановительным работам на сетях водоотведения Росводоканал Краснодар заняла третье место в номинации «Лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях».

«В этом году оказалось достаточно много сильных соперников. Несмотря на серьезную подготовку, конкурс выявил моменты, над которыми нам предстоит поработать. Все участники выступили достойно, и я горжусь, что работаю в команде настоящих профессионалов. Есть с кого брать пример и чему учиться»,— рассказал мастер участка планово-предупредительного ремонта сетей водоотведения краснодарского водоканала Вадим Белецкий.

Программа испытаний включала:

Теоретический экзамен (50 вопросов по технологическим процессам за 60 минут)

Практические задания на учебном полигоне

Решение нестандартных производственных кейсов

Всего в конкурсе участвовало 130 специалистов из 10 регионов.