АКРА присвоило облигациям «Магнита» рейтинг «Стабильный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО «Магнит» серии БО-004Р-09 кредитный рейтинг ААА(RU). Прогноз по рейтингу — «Стабильный», говорится в материалах, опубликованных Центром раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Как указано в пресс-релизе АКРА, эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО «Магнит». По причине отсутствия контрактной субординации выпуска, АКРА оценило эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно расчетам агентства, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится к первой категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании и устанавливается на уровне AАА(RU).

«Кредитный рейтинг "Магнита" определяется очень сильным операционным риск-профилем, очень крупным размером компании, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью. При присвоении кредитного рейтинга АКРА также принимало во внимание сравнение с группой сопоставимых компаний»,— говорится в релизе агентства.

Отмечается, что кредитный рейтинг был присвоен выпуску облигаций ПАО «Магнит» серии БО-004Р-09 впервые. Пересмотр рейтинга ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза. Отмечается, что кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных самой компанией, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА. Рейтинг является запрошенным, ПАО «Магнит» принимало участие в процессе его присвоения.

Левон Акопов, краснодарский инвестор с 30-летним стажем, рассказал «Ъ-Кубань», что сейчас выгодно приобретать облигации с более длинным, чем два года, сроком погашения и фиксированным купонным доходом, с учетом тренда на смягчение денежно-кредитной политики. Случае с облигациями «Магнита» номиналом 1 тыс. руб., дата их погашения — 17 августа 2027 года. Купон ценных бумаг фиксированный, 12 раз в год, 13.3%. Размер купона —10,93 руб. Дата ближайшего купона — 26 сентября 2025 года. Доходность (YMT): 14.17% в год.

«На вторичном рынке можно найди корпоративные облигации более длинные и доходные»,— подытожил господин Акопов.

Ранее Левон Акопов говорил, что ситуация, когда разница между ключевой ставкой и уровнем инфляции более 10%, облигации особенно интересны инвесторам. По его словам, можно совершенно смело покупать облигации и не бояться потерять деньги. «Дело в том, что с учетом жесткой денежно-кредитной политики, дефицита бюджета, геополитики, "пошлинной войны", угрозы рецессии и замедления экономики прибыли компании снижаются, а вместе с ними падают и дивиденды, выплачиваемые акционерам, однако по облигациям купонный доход, как правило, все равно выплатит»,— говорил господин Акопов.

Дмитрий Михеенко