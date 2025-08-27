Краснодарцы оценили подорожание услуг частных мастеров

Две трети опрошенных жителей Краснодара (73%) заявляют, что услуги частных мастеров подорожали за последний год, при этом почти половина из них отмечают лишь незначительное увеличение стоимости услуг частных мастеров. Интересно, что мужчины в 5 раз реже обращаются к мастеру, экономя деньги (5% против 25% у женщин), об этом свидетельствуют данные научно-производственного предприятия «Юникорн» и онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру».

Фото: freepik.com

Говоря об оценке стоимости работ мастеров, большинство краснодарцев оценивают вызов сантехника в частности в среднем в 2–3 тысячи рублей в час (64%). Еще 25% считают, что час работы такого мастера стоит дешевле одной тысячи рублей. Каждый шестой (11%) готов заплатить более трех тысяч рублей.

54% вызывают сантехника раз в полгода или реже. Еще 17% краснодарцев отмечают, что обращаются к мастеру раз в 4–5 месяцев или чаще, а 29% опрошенных стараются выполнять такие работы сами. Каждый четвертый (30%) считает, что каждый должен уметь хотя бы поверхностно разбираться в сантехнике. Это необходимо, чтобы суметь оценить качество оказанных мастером услуг (68%) и чтобы экономить деньги и выполнять отдельные работы самостоятельно (29%).

Интересно, что чаще всего краснодарцы вызывают мастера из управляющей компании или ТСЖ (51%). Также опрошенные ищут специалистов в интернете (27%) или по знакомству (23%), реже — на строительном рынке (14%).