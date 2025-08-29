Москва ждет Аню Маркину в октябре

22 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Саратов» мы рассказали историю 13-летней Ани Маркиной из Саратовской области («Непобедимый оптимизм», Оксана Пашина). У девочки грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Искривление быстро увеличивается, у Ани сильно болит спина, есть признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Нужна операция — коррекция деформации с помощью динамической конструкции, после которой боль уйдет, а позвоночник сохранит подвижность. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 226 751 руб.) собрана. Родители Ани благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Анна Маркина

Всего с 22 августа 7995 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Саратов», «Кострома» и еще 133 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 36 компаний исчерпывающе помогли 72 детям, собрано 34 564 916 руб.