Краснодарца осудили за стрельбу на улице Гимназической и покушение на убийство

Первомайский районный суд Краснодара приговорил Романа Маерова к 11 годам колонии особого режима. Мужчина признан виновным в покушении на убийство, хулиганстве и незаконном приобретении оружия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

27 января 2024 года около 14:00 у дома 65 по улице Гимназической Роман Маеров встретился со знакомым, с которым находился в конфликте. Во время разговора он достал незаконно приобретенный пистолет и выстрелил один раз в воздух, а затем не менее трех раз в ноги собеседника. Пострадавший получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.

После инцидента Маеров скрылся с места происшествия. Оружие он выбросил в поле по дороге.

В ходе судебного процесса подсудимый частично признал вину. Он заявил, что хотел лишь «припугнуть» потерпевшего. Однако суд признал его виновным по всем пунктам обвинения. Приговор не вступил в законную силу.

